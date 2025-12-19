Сериозен обществен отзвук предизвика разкриването на 11 камери, поставени в тоалетните на 138-о училище в София. Устройствата са били монтирани в санитарните помещения от първия до третия етаж, като част от тях са били позиционирани директно над писуарите. По време на разследването в дома на директора бяха открити флашки и фактура за закупуването на камерите. Това е пореден случай, в който лице на пост, близък до деца, злоупотребява с личното им пространство. Темата коментираха психологът Михаил Михайлов и председателят на асоциация „Родители“ Яна Алексиева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Според психолога Михаил Михайлов подобна ситуация неминуемо води до емоционален отговор както у засегнатите деца, така и у техните семейства. Той подчерта, че е важно да се внимава с публичните определения. „Малко е пресилено да говорим директно за травма. Тя е възможна, но не е задължителен резултат. По-вероятни са реакции като тревожност и фрустрация“, обясни Михайлов.

Психологът открои наличието на две различни аудитории – пострадалите семейства, които имат нужда от внимателно поднесена информация, и обществото, което търси подробности. „Важно е темата да не премине в сеирджийство и да не се внушават силни емоции като шок и травма, защото това може да навреди“, предупреди той.

Яна Алексиева обърна внимание на начина, по който случаят се отразява публично. Тя изрази притеснение от присъствието на множество медии в двора на училището и непрекъснатото показване на кадри от сградата. „Това е важна тема, но трябва да внимаваме какво внушаваме и как защитаваме децата“, заяви тя.

Според нея нормативна уредба за видеонаблюдението в училищата съществува и институциите, включително Столичната община и Министерството на образованието, вече са излезли със становища.

По думите ѝ проблемът не бива да се свежда само до търсене на бърза справедливост спрямо един човек. „Едно училище не е просто сграда с турникети и камери. Безкрайното внедряване на видеонаблюдение не е решение, а по-скоро сигнал за липса на доверие“, каза председателят на асоциация „Родители“.

Михаил Михайлов подчерта, че рискът от дългосрочни емоционални последствия за децата е минимален, ако възрастните реагират адекватно. Ключово според него е ясно да се каже, че децата не носят вина за случилото се, а отговорността е на този, който е нарушил правилата и ще понесе последствия. „Това възстановява доверието във възрастните, в училището и в света, който те изграждат за децата. Ако има опити за замитане или измъкване от отговорност, доверието се губи“, предупреди психологът.

