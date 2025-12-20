-
Репортерът на годината Стоян Нешев, авторът на годината Вероника Димитрова и „изгряващата звезда” Ерик Борозенков гостуват в „Събуди се”
За поредна година нюзрумът на NOVA отличи най-заслужилите колеги в своите редици. Наградите бяха определени чрез тайно гласуване в 10 категории, като част от наградените споделиха емоциите си в студиото на „Събуди се”.
►Кои са отличниците на 2025 година?
Марина Цекова - водещ на годината;
Стоян Нешев - Репортер на годината;
Вероника Димитрова - Автор на рубрика на годината;
Ерик Борозенков - Изгряваща звезда на NOVA;
Цветина Петкова - Уеб редактор;
Методи Владимиров - Продуцент на годината;
Антон Чавдаров - Кореспондент на годината;
Сафуан Ал Кюрди - Оператор на годината;
Даниел Георгиев - Монтажист на годината (приз за уеб редактор);
Кристиян Симеонов - Графичен дизайнер на годината.
►Журналистиката като кауза и борба
Нюзрумът на NOVA отличи най-добрите в екипа си (ВИДЕО+СНИМКИ)
Стоян Нешев, избран за репортер на годината, сподели, че не е очаквал наградата. Според него думата на изминалата година е „протест“ - не само в България, но и в Сърбия и Северна Македония. „Трябва да търсим фактите, те ще разрешат всяка една дилема“, категоричен бе той.
Вероника Димитрова, чиито разследвания често водят до законодателни промени, разкри и тъмната страна на професията. Тя сподели, че съвсем наскоро е получила нови брутални заплахи за живота си от непознат мъж. Въпреки това тя подчерта, че работата ѝ е ежедневна борба за справедливост, която помага на много хора.
►Новото поколение в нюзрума
Най-младият от гостите, Ерик Борозенков, разказа за своя път, започнал едва преди година. Още като студент той изпраща имейл до NOVA, след което започва като стажант. Неговата мотивация е критичното мислене и осветляването на обществените проблеми.
Повече гледайте във видеото.
