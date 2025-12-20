Лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски обвини „Продължаваме промяната - Демократична България” в упражняване на политически натиск след решението на Софийския районен съд да пусне под парична гаранция директора на 138-о училище в София Александър Евтимов.

Евтимов беше задържан на 16 декември, след като прокуратурата му повдигна обвинения, свързани с незаконно видеонаблюдение в ученически тоалетни. Случаят предизвика силно обществено възмущение и протести от родители и учители, както и сериозни въпроси за сигурността на децата в училищна среда.

В позиция от пресцентъра на ДПС-НН Пеевски определя решението на съда като „груба провокация срещу морала и традиционните ценности” и поставя под съмнение мотивите за освобождаването на директора. Според него съдебният състав не е отчел обществената реакция и риска от трайни последици за децата.

Пуснаха под гаранция директора на 138-о училище

По думите му Евтимов е назначен по време на управлението на т.нар. „сглобка” и свързва случая с политически зависимости. Според лидера на „ДПС - Ново начало” това обяснява „снизходителността” на СРС и създава усещане за двоен стандарт.

„Възмутително е да се разпъва партиен чадър за деяние, което застрашава най-уязвимите – децата”, се казва още в позицията.

От партията подчертават, че в редица европейски държави престъпленията срещу деца се санкционират с изключително строги наказания.

От пресцентъра обявиха още, че в първите работни дни на Народното събрание след празниците ще внесат законодателни предложения за увеличаване на наказанията за престъпления, свързани със създаване и разпространение на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

