Контрабанда на марихуана на стойност един милион и 300 хиляди лева пресякоха митническите служители на „Дунав мост” при Русе. Наркотикът, с общо тегло 82 килограма, е намерен в панели, превозвани в микробус. Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство, а 50-годишният шофьор е задържан. По данни на разследването той е криминално проявен и е осъждан 16 пъти.

Пред властите заявил, че е трябвало да достави стоката във Варна. От обвинението предполагат, че дрогата е била предназначена за други страни.

Задържаха мъж с 16 присъди за трафик на марихуана за 1,3 млн. лв.

„Имаме 3 случая на кокаин с общо тегло 47 кг, един случай на 92 кг хашиш – най-голямото количество, задържано в България за последните 15 години и два случая с общо 91 кг на марихуана”, заяви Володя Петров, директор ТД „Митници – Русе”.