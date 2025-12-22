През миналата седмица 24-годишно момиче почина след предполагаема употреба на наргиле. Впоследствие лелята на жената категорично отрече на партито да е имало наргилета или вейпове. По думите ѝ аутопсията показва белодробна емболия като причина за смъртта. Какви опасности крие обаче пушенето на наргиле коментира основателят на терапевтична общност за зависими Пламен Йотински в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Млади хора губят живота си на регулярна база заради употреба на вещества с неясен произход. Това не са единични истории”, заяви Йотински и изрази съболезнования към близките на починалата.

По думите му наргилето само по себе си е средство за инхалация, което може да се използва за различни вещества, не само тютюн. Именно това крие сериозен риск. „В такъв тип устройства може да се сложи почти всичко. Проблемът е, че хората често не знаят какво точно употребяват”, предупреди той.

Йотински обърна внимание и на липсата на достатъчна прозрачност и обществен разговор по темата. Според него фокусът често остава върху конкретния инцидент, без да се търсят дълбоките причини – психологически, социални и културни.

„Това е култура на краткотрайното удоволствие за сметка на дългосрочната вреда. Хората не отиват да се забавляват, а да се опиянят, за да забравят”, коментира експертът. По думите му зад подобно поведение стои липсата на смисъл, посока и ценности, които да задържат младите хора „в контакт със собственото им съзнание”.

Той подчерта, че превенцията трябва да бъде постоянна, а не епизодична. Йотински призова за по-активна роля на институциите, медиите и обществото. „Трябва да създадем контракултура – култ към живота и уважение към него. Нищо не може да компенсира загубата на човешки живот”, каза Йотински.

По думите му истинската промяна започва с лична отговорност, но изисква и системни усилия като открит разговор, образование и реална превенция, а не реакция едва след поредната трагедия.

