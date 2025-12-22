В ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“ поетесата Маргарита Петкова сподели своите размисли за музиката, поезията и живота. Един от основните акценти беше песента „Болката отляво“, която тя описва като „песен, която много хора харесват“. Според нея песента е прекрасно изпълнена, с музика, която „хваща за сърцето“, а нейните думи са обикновени, но силни – „болката отляво всеки я носи“. Тя добави, че понякога тази болка може да бъде сладка, а понякога много тежка. „Докато нея я има обаче, то значи, че и нас още ни има, защото мъртво сърце не боли“, сподели поетесата.

Маргарита Петкова подчерта, че животът, както и в поезията, често е изпълнен с трудности, но трябва да се преминава през тях. Тя напомни, че „в световен план никога нещата не са били лесни“, а винаги е имало войни и икономически кризи. За нея писането на стихотворения е нещо естествено, което излиза от нея, сякаш самото вдъхновение идва отвътре, противопоставяйки се на световните проблеми и кризи.

Маргарита Петкова: Трябва да влагаме точния смисъл в думите си

„Аз живея тук и сега. Това е моето съвремие. Аз отразявам всички идиотщини, които се случват, и съм социален коментатор“, сподели поетесата. Въпреки това, тя призна, че в нея винаги се ражда и красивото – да, има стихове, изпълнени с гняв, но има и любовни стихотворения, защото тя приема любовта и я дава на своите читатели.

Поетесата сподели, че за нея най-голямата награда е когато читателят се припознае в написаното, дори и това да е „грешно припознаване“. Това е нещо, което ѝ носи истинско удовлетворение.

Що се отнася до предстоящата ѝ нова книга „До кога, Маргарито“, Петкова разкри, че тя ще излезе през февруари. Книгата ще бъде не само с нейните стихотворения, но и с опити за обяснение на някои от по-пикантни теми.

Поетесата пожела здраве на себе си, на децата си и на цялото човечество за предстоящите празници.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева