Прокурор при Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж, нарушил правилата за движение по пътищата и причинил тежка телесна повреда на пешеходец.

На 1 август 2024 г. обвиняемият шофирал лек автомобил по бул. „Тодор Александров“ в столицата, когато изгубил контрол над управлението на колата си и блъснал пешеходец. По непредпазливост обвиняемият причинил тежка телесна повреда на пострадалия, който загубил далака си. Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи мъжа като автор на деянието. Предстои делото срещу обвиняемия да започне в Софийски районен съд.

Редактор: Дарина Методиева