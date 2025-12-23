Семейството на младия писател Иво Христов, който почина това лято едва на 24 години, преиздава творчеството му. Комплектът книги се продава благотворително като час от парите ще се даряват за деца в нужда.

„Тръгвайки си от този свят, една от последните му мечти беше да види колекцията си преиздадена. През годините никога не сме имали възможност да съберем неговото творчество в този вид. Сега в тези толкова мъчителни моменти, ние — неговото семейство — събрахме сили и преиздадохме колекция „Иво Христов”. Целта е най-напред името му да остане във вечността, книгите да не стоят в библиотеката, подхвърлени и отрупани с прах, а следващото важно е да продължим доброто нататък”, заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS майката на писателя Милена Димитрова.

Тя обясни, че комплектът книги се продава благотворително. „Ще помагаме на деца, които се борят за здрав живот. Половината от средствата ще даряваме, а с другата половина ще преиздаваме книгите”, каза Милена Димитрова.

Парите, които семейството събра по-рано за лечението на младия писател, също бяха дарени. „Всичко в неговата сметка дадохме на 3 кампании. Надявам се средствата да са били полезни за децата”, обясни Димитрова.

Тя допълни, че преди по-малко от месец семейството е организирало коледна премиера на колекцията книги в Столичен клуб. Със събраните средства са подпомогнали дете от Перник с рядко заболяване.

