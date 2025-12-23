В навечерието на Бъдни вечер в студиото на NOVA NEWS гостува отец Лазар. В разговор за силата на вярата, надеждата и смисъла на празниците той отправи послание за повече духовност, доброта и човешка близост в един все по-материален и забързан свят.

„Реално от Бъдни вечер започват празничните богослужения, които ни подготвят да отворим сърцето си и да посрещнем раждането на Иисус Христос“, каза отец Лазар.

По думите му Бъдни вечер не е просто традиция, а призив човек да отвори душата си не само към близките, но и към самия Бог.

„Нека не само през тази светла нощ, но и постоянно да отворим сърцата си и постоянно Христос да се ражда в нас“, призова свещеникът.

Отец Лазар обърна специално внимание и на постите, като направи ясно разграничение между физическия и духовния пост.

„Православната църква категорично казва, че постът не е диета. Постът е преди всичко въздържание от лошото – от помислите, от държанието“, подчерта той.

Според него именно духовният пост е този, който „може да лекува и да спаси човешката душа“.

„Злото не се изкоренява със зло, а единствено с добро – нещо, което за съжаление в днешния свят все повече забравяме“, допълни отец Лазар.

Свещеникът отбеляза и тревожна тенденция в съвременното общество – липсата на ежедневна комуникация между хората.

„Човекът вече не комуникира. Той го прави само на празниците – да каже „Мамо, тате, честит празник“. А какво ни пречи всеки ден да попитаме „Как си, добре ли си, как се чувстваш?“, запита той.

По думите му добрата новина , че все повече млади хора посещават храмовете у нас.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова