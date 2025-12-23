Политическият пейзаж в България отново се раздвижи след подадената оставка на кабинета, която отвори нов период на институционална несигурност и пренареждане на позициите в Народното събрание. В опит да се гарантира функционирането на държавата, беше намерено решение чрез внесения удължителен бюджет – временна финансова рамка, която да осигури стабилност до излъчването на ново управление. На този фон процесът по приемането на еврото остава стратегическа цел, изискваща политически консенсус и ясно управление на обществените очаквания. Паралелно с това в публичното пространство все по-ясно се очертават разговори за евентуален политически проект на президента.

"Ако нещата вървят нормално, протестът естествено ще угасне. Би пламнал отново, ако се появят нови неприемливи нарушения на представителната демокрация. Всеки дебат за машинно гласуване ни връща с много крачки назад. Аз не го приемам - няма как да се констатират злоупотреби и нарушения. Създаването на преброителни центрове, където партии и граждани да упражняват контрол. В момента контрол липсва", смята политологът Румяна Коларова.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Според нея МЕЧ, "Величие", "Възраждане" и БСП ще кажат, че ще работят за идеите на президента, а възможно е към тях да се присъедини и "Има такъв народ".

Медийният експерт Георги Лозанов на свой ред посочи, че има усещането за немалък брой манипулации върху вота. "Има също купен вот, това е обществена тайна. Едни чували се носят нанякъде, я с банкноти, я с бюлетини. Колкото по-малко технологични мошеничества стават, толкова по-добре. Усещането за риск от измами би могло да възбуди отново протеста. Той започна заради усещане за голяма шашма с бюджета, а големи пари ще бъде откраднати", отбеляза той.

