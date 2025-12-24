Снимка: iStock
Около 900 екипа на „Пътна полиция” са разположени на най-натоварени точки в страната, за да следят за безопасността на движението
И днес се очаква засилен трафик по пътищата в страната заради празниците. Около 900 екипа на „Пътна полиция” са разположени на най-натоварените точки у нас, за да следят за безопасността на движението.
В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока "Кулата" и една - в посока София.
При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.
„Знаете, че всичко се проверява както документите, така и редовността, правоспособността, употребата на алкохол и наркотични вещества и особено внимание обръщаме на незаплатените глоби, тъй като заплащането на глобите и изтърпяването на наказанията води до чувството, че водачите трябва да спазват правилата. Апелирам към гражданите да подават сигнали, ако установят опасни заледявания по пътищата. Тук в Националния координационен център за безопасност на пътищата постъпват всички сигнали за пътната мрежа в страната и се предават към пътните службите”, заяви Лъчезар Близнаков, главен инспектор в ГД „Национална полиция”.
От „Гранична полиция” дадоха информация и за трафика на границите.
Гърция
В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Капитан Петко Войвода - Орменион на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България.
Турция
Изключително натоварено е на ГКПП „Капитан Андреево” и на ГКПП „Лесово” на изход за товарни автомобили.
Сърбия
Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина” вход за леки автомобили.
Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и на всички ГКПП със Северна Македония.
