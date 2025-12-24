Християнският свят е в очакване на Рождество Христово - един от най-светлите празници в годината. Според преданието на Бъдни вечер Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син, носейки надежда и радост за света.

Днес приключват 40-дневните коледни пости. Тази вечер е символ на топлина, уют и семейна сплотеност. Семействата се събират около празничната трапеза, на която традиционно се поднасят постни ястия.

В храмовете ще бъдат отслужени празнични богослужения. За начало на празничния ден, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще бъде открита Василиева Света литургия. Тя се извършва 12 пъти в годината. Свети Василий е прочут със своя богоугоден живот и е автор на молитва за изгонване на злото.

От 18:00 ч. ще бъде отслужено празнично бдение от патриарх Даниил, както и от митрополити и епископи на Българската православна църква.

Редактор: Станимира Шикова