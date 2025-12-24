Снимка: БГНЕС
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
Чуждестранни баскетболисти на "Локомотив" Пловдив се учат да месят питка
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
Два месеца след наводнението: Как едно семейство от Царево започва живота си отначало
Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.
Според преданието на този ден Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син
Християнският свят е в очакване на Рождество Христово - един от най-светлите празници в годината. Според преданието на Бъдни вечер Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син, носейки надежда и радост за света.
Днес приключват 40-дневните коледни пости. Тази вечер е символ на топлина, уют и семейна сплотеност. Семействата се събират около празничната трапеза, на която традиционно се поднасят постни ястия.
В храмовете ще бъдат отслужени празнични богослужения. За начало на празничния ден, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще бъде открита Василиева Света литургия. Тя се извършва 12 пъти в годината. Свети Василий е прочут със своя богоугоден живот и е автор на молитва за изгонване на злото.
От 18:00 ч. ще бъде отслужено празнично бдение от патриарх Даниил, както и от митрополити и епископи на Българската православна църква.
Редактор: Станимира Шикова
