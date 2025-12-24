Най-важното послание на Рождество Христово е, че Бог е с нас. Това гласят от древността пророчествата, записани в старозаветните книги. В тях се предсказва идването на Емануил - едно от имената на Христос от старозаветно време. И то означава точно това – Бог е с нас. Това послание отправи на Бъдни вечер в „Интервюто в Новините на NOVA“ неврокопският митрополит Серафим.

По думите му светът, в който живеем, е изпълнен със страдание, скърби, войни и природни бедствия. „Това е съдбата на човечеството от времето на грехопадението на нашите прародители Адам и Ева. Такава ще бъде участта на света до края. И най-радостната вест, най-великото чудо, най-голямото и значимо събитие в цялата тази хилядолетна история е раждането на Христос. Бог е с нас и чрез Него се преобразяваме като човеци и можем да преобразяваме света около себе си”, подчерта той.

Митрополит Серафим подчерта, че изпитанията би трябвало да подсилват вярата вътре в човека и тя да става притежание на все повече хора.

„Вярата, надеждата и любовта са трите най-големи групи добродетели, в които се обединяват всички други. Вярата може да бъде умножавана. За нея трябва да се полагат грижи. Човек трябва да открива плодовете на вярата си, за да има вдъхновение и мотивация. Така чрез нея ще бъде по-сигурен, по-спокоен, за да премине през трудностите и изпитанията в този свят и в своя живот, те да не го погубят като личност и да придобие вечен живот”, обясни той.

И припомни думите на Спасителя, които винаги трябва да помним: „В света скърби ще имате. Но дерзайте – аз победих света!”. "Христос - със своето раждане ни показва, че всички имаме нужда едни от други. И иска да живеем в единство на духа, на вярата в Него и чрез връзките на мира и любовта, които ни носи с раждането си", припомни неврокопският митрополит.

Редактор: Станимира Шикова