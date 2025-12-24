Снимка/Видео: Георги Манев, NOVA
Натрупала е 3-сантиметрова снежна покривка
Сняг заваля на прохода Шипка в късния следобед. Около 3 см е падналото снежно покритие. Снегопочистващите фирми започнаха опесъчаване на пътното платно.
