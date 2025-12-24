Натрупала е 3-сантиметрова снежна покривка

Сняг заваля на прохода Шипка в късния следобед. Около 3 см е падналото снежно покритие. Снегопочистващите фирми започнаха опесъчаване на пътното платно.

След 3 дни снеговалеж: Каква е обстановката на прохода „Петрохан”

Зимната обстановка: Почистени ли са пътищата около проходите Петрохан и Шипка

