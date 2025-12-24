Кметът на София Васил Терзиев отправи своето послание послучай навечерието на най-светлия християнски празник - Рождество Христово.

В навечерието на Коледа София е светла и тиха. Бъдни вечер е време за семейството, за споделена трапеза и за благодарност. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Facebook, цитиран от "Фокус".

"Вярвам, че силата на нашия град е именно в хората. В сплотеността, в грижата и в готовността да си помагаме. Нека тази вечер ни събере около най-важното и ни даде спокойствие и надежда за идните дни", написа още Терзиев.

Редактор: Ралица Атанасова