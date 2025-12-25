„Отдавна искам да изразя с музиката си благодарността за всичко, което ми се е случило. Дълбоко вярвам, че успелите хора трябва да са сърдечно благодарни за всеки шанс, за всеки миг на сбъднато щастие”. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” певицата Мария Илиева.

Признава, че е доволна и щастлива и в професионален, и в личен план.

„Сега дойде точният момент да кажа: „Господи, благодаря ти за цялата светлина, за цялата сила в най-слабите ми моменти, за цялата ти грижа и мощ, които съм усещала, дори когато не съм виждала пътя”. Излях тези мисли в песен и това е песента „Светлина”, сподели певицата.

„Любовта е най-големият извор на енергия, най-големият двигател за живот”, коментира още Мария Илиева.

Вярва, че вътрешна сила и упование, са нещо, което ще ни спаси.

Тази година тя я оценява като много продуктивна. „Имам цели четири сингъла, за първи път ми се случва такова нещо. Никога не съм имала толкова за такова време. Във всяка от тези песни има хубаво послание – да избираш себе си, да се харесваш и обичаш такъв какъвто си. Това е единствения ключ да обичаш и другите”, казва Мария Илиева.

За 2026 си пожелава преди всичко много здраве, но и да реализира успешно плануваното си турне.

Цялото интервю гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова