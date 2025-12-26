Манастирският комплекс край Мурфатлар – уникален архив от времето на Първата българска държава, е в критично състояние и се нуждае от спешни действия. Това заявиха проф. Людмил Вагалински от Националния исторически институт с музей към БАН и археологът д-р Евгения Коматарова в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според проф. Вагалински комплексът съдържа изключително ценни надписи и рисунки от ранното Средновековие, които са пряко свързани с историята на Първата българска държава. Той го определи като рядък писмен и културен архив, сравним единствено с църквата „Света София“ в Киев.

Откриха златна монета от VI век на крепостта „Хоталич“ край Севлиево (СНИМКИ)

Достъпът до обекта в Мурфатлар се осъществява единствено с разрешение от музея в румънския град Констанца и след предварителна координация. Д-р Коматарова разказа, че от 2021 г. участва в проучвания, свързани с документирането на комплекса, но състоянието, в което го е заварила, е било силно тревожно. По думите ѝ обектът е почти в руини, въпреки че представлява най-добре запазения в архитектурно отношение комплекс от периода на Първата българска държава – такъв, какъвто на територията на България не е съхранен. Основните заплахи за него са природните фактори и влагата, които ускоряват разрушаването.

Най-ценният елемент на комплекса са графитите и надписите, които носят безценна информация за ранната българска история. Д-р Коматарова подчерта, че румънските колеги са напълно наясно с тежкото състояние на обекта, но времето за реакция вече е на изчерпване.

Археолози откриха непокътнат гроб на войн край Тополовград (СНИМКИ)

Проф. Вагалински отбеляза, че съществуват известни резерви и предразсъдъци от страна на румънските институции по отношение на комплекса. Според него Мурфатлар може да се превърне в изключително успешен съвместен проект между България и Румъния, включително и в сферата на културния туризъм. „Проблемът е, че румънските власти не проявяват достатъчна инициатива, а българските не настояват достатъчно настойчиво“, посочи Вагалински. Той подчерта, че комплексът е част от българското историческо наследство и изисква активна защита и ангажираност от двете страни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева