„Епизод 365” е специалният проект на Новините на NOVA. В него в края на всяка година правим обзор на личностите и събитията, които са променили живота ни в последните 12 месеца. Никиколай Василковски припомня пред какви предизвикателства ни изправи природата.

2025 година е на път да се запише като втората най-гореща в историята, а това се отразява в нарастващите прояви на екстремно време по света. В Испания беше регистрирано най-горещото лято в историята на страната, а в САЩ гражданите станаха свидетели на силно торнадо, което остави след себе си разрушения.

Ураганът „Мелиса“ удари Ямайка в началото на ноември, причинявайки смъртта на поне 45 души. В Тайланд и Индонезия наводненията отнеха живота на над 1 000 души, докато земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер в същия регион през април отне живота на над 5 000 души.

В България високите летни температури също доведоха до трагедии. Няма да забравим трагедията в Елените, където наводненията отнеха живота на четирима души.

Очаквайте „Епизод 365” – на 27 и на 28 декември, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.