Затворени са пунктът „Илинден“ и изходът през „Капитан Петко войвода“
Важна информация за шофьорите, пътуващи към границата с Гърция. Заради поредна блокада на гръцките фермери движението на товарни автомобили през граничен пункт „Илинден“ е временно преустановено и в двете посоки.
Ограничения има и на граничен пункт „Капитан Петко Войвода“, където е спряно движението от България към Гърция, отново за товарни автомобили.
Гръцките фермери отново блокираха гранични пунктове и магистрали
Леките автомобили преминават без затруднения.
Ограничено е движението на МПС над 12 т през Кулата – Промахон. Шофьорите изчакват на място, съобщава АПИ.
