Припомнете си събитията от България и света, които остават в историята
Водещите Ани Салич и Николай Дойнов, заедно с репортерите на NOVA, представиха най-ключовите моменти от 2025 година, които промениха България и света.
Хората, които ще запомним. Обратите, които белязаха живота на всички ни. Събитията, които обърнаха дневния ред. Тези, които остават в историята и всички ще помним.
В последния ден на годината е време за равносметка. Да помислим какво се случи и какво не през отминаващата 2025 година. "Епизод 365" обобщава най-запомнящите се моменти от изминалата година.
Вижте годината през погледа на NOVA в „ЕПИЗОД 365”.Редактор: Станимира Шикова
