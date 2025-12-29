Мъж на 72 години от ямболското село Маломир е починал след нанесен побой. По случая е задържан за срок до 72 часа 37-годишен негов съселянин. Повдигнати са му и обвинения.

Сигналът е получен малко след 06:30 часа на 28 декември, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол. Полицейски екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Той е транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската болница, където по-късно починал.

Незабавно са започнати полицейски и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая.

