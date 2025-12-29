Снимка: iStock
Причината - извършване на задължителната годишна инвентаризация
В последния работен ден за годината - 30 декември, отдел „Пътна полиция“ към СДВР ще работи с ограничено време за част от услугите си. Поради извършване на задължителната годишна инвентаризация гишетата за регистрация на превозни средства ще приемат документи само до обяд.
►Ограничението до 12:00 часа ще важи за следните услуги:
⇒ Регистрация и транзитна регистрация;
⇒ Промяна на регистрационен номер;
⇒ Промяна на собственост;
⇒ Промяна на свидетелство за регистрация;
⇒ Издаване на дубликат на документи.
Всички останали административни услуги, които не са свързани с горепосочените процедури, ще продължат да се извършват без промяна в рамките на целия работен ден.
От столичната „Пътна полиция“ предварително поднасят извинения на гражданите за евентуално причинени неудобства по време на инвентаризацията.Редактор: Мария Барабашка
