Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град.

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.

„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов. „Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Протестиращи се събраха и в центъра на София.