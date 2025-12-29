-
„Пресечна точка”: Кои събития белязаха 2025 година в политически и обществен план
-
Спортни новини (29.12.2025 - обедна)
-
Експерти предупреждават: Пиратките застрашават животните
-
"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.
-
Музей на шевните машини отвори в сърцето на Странджа
-
Коледното чудо на Равда: Коледари даряват събраните от тях суми за благотворителност
Противниците на еврото се организираха в социалните мрежи
Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град.
Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.
„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов. „Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Протестиращи се събраха и в центъра на София.
Последвайте ни