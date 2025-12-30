Снимка: iStock
В последния работен ден за 2025 година ще бъде извършена годишна инвентаризация
На 30 декември в отдел „Пътна полиция“ СДВР регистрация на пътни превозни средства ще се извършва до обяд. В последния работен ден за 2025 г. ще бъде извършена годишна инвентаризация.
Документи за регистрация, транзитна регистрация и промени на номер, собственост, свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа.
Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще се извършват в рамките на работния ден.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
