Опашки пред банки в различни градове на страната се образуваха дни преди предстоящото превалутиране. За това алармира в ефира на „Здравей, България“ макроикономистът и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов.

Кадри с чакащи хора били заснети в редица градове, включително Хасково и София. Още рано сутринта опашка се е образувала и пред Българската народна банка, въпреки че тя отваря по-късно.

„Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания, който ще бъде задължителен“, коментира Караиванов.

Най-важното, което трябва да знаем, в първите часове преди и след въвеждане на еврото

Проверка на NOVA на място показа, че повечето чакащи са дошли, за да закупят стартови пакети с евро, с които да посрещнат Новата година. Част от хората обясниха, че са колекционери и искат да запазят комплектите като спомен.

Според Караиванов няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко. „По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане“, обясни икономистът.

Той посъветва хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания. Каква сума да носят зависи изцяло от личните им планове и разходи.

По отношение на електронните ваучери за храна Караиванов увери, че от първия работен ден на новата година те ще могат да се използват без проблем.

Как ще се извършват основните банкови услуги при прехода към еврото

Възможни са и краткотрайни затруднения при някои търговци или таксиметрови услуги, особено в първите часове на 1 януари. Очаква се част от апаратите все още да показват суми в лева, като плащането ще може да се извършва както в лева, така и в евро.

Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.

Темата в ефира на „Твоя ден“ коментира и кредитният консултант Елена Михайлова.Тя препоръча хората да се подготвят предварително с достатъчно средства в брой, за да избегнат неудобства по време на празниците.

„Хората да изтеглят пари предварително и да не разчитат на плащания с карта в новогодишната нощ. Така преходът ще бъде плавен и без излишни притеснения“, посочи тя.

Особено важно е това за хората, които ще празнуват навън – в ресторанти, заведения или на открити събития, както и за тези, които ще пътуват в чужбина, където часовите разлики може допълнително да усложнят достъпа до банкови услуги.

„Банковата мрежа е достатъчно развита, има много банкомати и възможности за теглене. По-добре е хората да се подготвят навреме и да си спестят излишни нерви“, допълни Михайлова.

Всички банкови продукти – кредити, депозити и сметки, ще бъдат автоматично превалутирани. Клиентите не е необходимо да предприемат никакви действия. Експертите уверяват, че банковата система е добре подготвена, но призовават за търпение.