Коментар на Цветанка Андреева, Доника Ризова и Людмил Илиев
Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - политологът Цветанка Андреева, пиар експертът Доника Ризова и журналистът Людмил Илиев, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата тема в предаването е за смяната на лева с евро. Часове преди влизането ни в еврозоната беше създадено координационно звено, което да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяна на валутата.
Втората тема, по която гостите дебатираха, е за събитията, които фокусираха вниманието на света тази година. Доналд Тръмп се завърна в Белия дом и поведе агресивна икономическа политика спрямо Европа, но и действия, с които да заслужи Нобеловата награда за мир.
Последната тема за тази година в предаването бе посветена на думата на 2025 година. Според издателството на Оксфордския университет, тя по-скоро е съчетание от думи, описващо съдържание, създадено да предизвика гняв - rage bait.
Цялото предаване гледайте във видеото.
