Общо 26-ма народни представители са получили наказание през 2025 г., показва справка на сайта на Народното събрание. Сред основните причини са нанесени обиди и лични нападки. Кои са „първенците“ в негативната статистика и какви са прогнозите за следващата година, коментира бившият председател на парламента Наталия Киселова.

Наложените наказания бяха под формата на забележка или порицание. В един от най-напрегнатите моменти, като бивш председател, Наталия Киселова слезе при депутатите с думите: „Днес се срамувам, че съм народен представител“.

Към днешна дата тя анализира събитията така:

„Аз мисля, че във всеки един парламент има т.нар. политически хулигани, но тогава, когато това е доминиращата част от една парламентарна група, това вече говори не просто за инцидентно, а за системно търсене на провокация“.

Водачи по брой наказания са лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов с 9 санкции и председателят на МЕЧ Радостин Василев – също с 9. Три наказания има Манол Пейков от ПП-ДБ. Темите, предизвикващи най-големи скандали, бяха вотовете на недоверие и приемането на еврото.

Според Киселова няма точна рецепта в какъв момент какво наказание да бъде наложено, но тенденцията е тревожна:

„За съжаление, през последните години наблюдваме сливане на аргументи по определена тема с атаки срещу личността на народния представител“.

Прогнозата на Киселова за следващата година не е оптимистична:

„НС ще работи, но аз очаквам много забавени темпове, защото всяко едно решение оттук насетне ще бъде атакувано, че ще бъде използвано в предизборна ситуация“.