Последното проучване на НСИ показва кои са най-предпочитаните имена на новородени за 2025 г. При момчетата това е Александър, а при момичетата – за първи път от 9 години насам не е Виктория, а София.

Инфографика: НСИ

През миналата година точно 666 бебета са кръстени Александър, а новородените на име София са 472.

Любопитно е, че през 2015 г. имената Георги и Виктория са били най-предпочитани, но днес те са паднали съответно до втора и трета позиция.

Инфографика: НСИ

Минути след полунощ: Кои са първите бебета, проплакали в началото на 2026 г.

В челните места на класациите попадат още дамските имена Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела и мъжките Калоян, Мартин, Теодор, Никола, Димитър, Даниел, Борис и Самуил.

Все още най-разпространени остават имената Георги (138 653) и Мария (99 335), а традиционно най-много са празнуващите имен ден на Цветница (336 419).

Инфографика: НСИ

Редактор: Ралица Атанасова