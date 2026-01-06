Празнуваме Богоявление или Йордановден - един от най-големите християнски празници. На този ден Св. Йоан Кръстител е покръстил Божия син във водите на река Йордан.

Сутринта на празника Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия и велик Богоявленски водосвет в Патриаршеската катедрала "Св. Алексадър Невски" в София.

"Нека правим пътеките на Господа към нашите сърца, за да живее радостта от Богоявлението винаги в нас. Бог да се явява и да се проявява Неговата благодат в нас – онази спасителна за всички човеци Божия благодат, която ни учи да отхвърлим нечестието и да живеем благочестиво. Честит и благословен празник!", пожела патриархът.

Пред Паметника на Незнайния воин в София беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия. Президентът Румен Радев прие почетния строй на представителните части на Българската армия. Пред Паметника на Незнайния воин бяха положени венци и цветя. Богоявленският водосвет беше отслужен от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение със свещеници от Българската православна църква.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители присъстваха на традиционния богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия. На церемонията бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, министърът на регионалното развитие и благоустройство в оставка Иван Иванов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и други.

В ритуала участваха знамената-светини на Тринадесети пехотен Рилски полк, Петнадесети пехотен Ломски полк, Двадесет и трети пехотен Шипченски полк, Тридесети пехотен Шейновски полк, Шести пехотен Търновски полк, Двадесет и четвърти пехотен Черноморски полк, Двадесет и пети пехотен Драгомански полк и щандартът на Първи конен полк, както и бойните знамена на Националната гвардейска част, Военната академия „Г. С. Раковски“, военните формирования 44 510 – София, 22 320 – Божурище, 28 860 – Горна Малина, 24 900 – Враждебна и на представителните знамена на видовете въоръжени сили.

В Калофер се проведе и така нареченото мъжко хоро в ледените води на река Тунджа. Вярва се, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година.

Традиционно подготовката за хорото започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората.

За мъжкото хоро във водите на Тунджа дойдоха хора от цяла страна.

"Идвам за пета година. Тук сме цяла група от Пловдив. Първо изчакваме калоферци да влязат във водата, а след това и ние. Идвам заради традициите Трябва да ценим това, което са ни оставили нашите деди. А освен това, когато влизам във водата на Богоявление, не боледувам", сподели един от ентусиастите, дошли да се хванат на мъжкото хоро в Калофер.

"Усещането, когато чуеш тъпаните и гайдите, е неописуемо", сподели мъж от Русе.

Малко преди 8 часа водата в Тунджа беше осветена, а кръстът - хвърлен и спасен, за да бъде даден, както повелява традицията, на най-малкия на хорото. Тази година това е Антон Алексиев, който е на година и пет месеца и беше на раменете на баща си.

След ритуала, в реката влязоха и всички гости на града на революционера Христо Ботев. Заради по-топлото време тази година хорото във водата беше с по-голяма продължителност, а всички, които се хванаха на него, споделиха, че преживяването е "уникално".

На днешния празник имен ден отбелязват хората, носещи имената Банчо, Бистра, Богoлюб, Богoлюбa, Богдан, Богдана, Боголюб, Боголюба, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Божена, Божидар, Божидара, Божил, Бойко, Бойка, Бончо, Борил, Боримир, Борис, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Дан, Дана, Данка, Данко, Данчо, Динко, Диньо, Йордан, Йорданка, Капка, Найден, Теодосий, Теофан, Теофана. Екипът на NOVA им желае здраве, късмет и благоденствие!