Един от членовете на прочутата престъпна групировка „Розовите пантери“, участвал в дръзкия въоръжен обир на бижутерия в Халкидики, е арестуван в България. При престъплението бяха откраднати бижута и луксозни часовници на стойност близо 580 000 евро.

След продължило месеци разследване служители на Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция са установили самоличността на двама сръбски граждани - на 48 и 46 години. Срещу тях са издадени европейски заповеди за арест, въз основа на които единият е задържан в България, а другият – в Хърватия.

Двамата са сочени за членове на международната престъпна мрежа „Pink Panthers“ (Розовите пантери, бел. ред.), действаща като част от балканската организирана престъпност. Групировката е известна с високата си степен на организация, адаптивност и непрекъснато усъвършенстване на методите си, като се специализира в обири на бижутерии в цяла Европа. Основна цел на нападенията са скъпи бижута и луксозни часовници от реномирани търговски обекти.

Въоръженият обир в Халкидики е извършен по обяд на 2 септември 2025 г. в бижутерия, разположена в хотелски комплекс в района на Сани. Двамата извършители нахлули в магазина, насочили оръжие към служителите и за секунди отнели наличните ценности, след което избягали.

