Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна, който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева. Той ги поискал, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере - да не ги докладва.

На мъжа било възложено в началото на февруари 2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от град Русе. Главният инспектор от НАП поискал 5000 лева от търговеца.

Бил подаден сигнал в полицията, след което русенската Окръжна прокуратура образувала досъдебно производство. Събрани били множество доказателства и данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп.

За извършеното престъпление мъжът получил условна присъда от две години затвор с четири години изпитателен срок, глоба от 2000 лева, лишаване от право за срок от година да заема длъжност в приходната администрация на България, както и длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол. Присъдата е влязла в сила.

