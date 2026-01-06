Преминаването към еврото и политическата обстановка преди евентуален предсрочен вот коментираха политическият анализатор Георги Харизанов и медийният експерт доц. Георги Лозанов в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според доц. Лозанов смяната на валутата не е само технически процес, а носи и силен символен заряд. „Това не са просто бакалски сметки. Еврото е знак за европейска културна идентичност. Всеки ден то ще бъде част от живота ни и ще показва, че българите сме европейска нация”, заяви той. По думите му валутната промяна улеснява и ежедневните разчети. „Това е двойна номинация. Неща, за които плащахме 2 лева, сега ще струват 1 евро, което облекчава сметките”, допълни доц. Лозанов.

Сезонът на изборите: Политическият шах след оставката на кабинета

Георги Харизанов подчерта, че процесът на въвеждане на еврото е дългосрочен. „Ние вече не гледаме този процес отстрани. След като хората свикнат, ще се почувстват все повече част от една цивилизация, която е най-доброто, създавано от човечеството до момента”, каза той.

Двамата гости коментираха и политическата ситуация преди евентуалните предсрочни избори. Според доц. Лозанов тя е по-непредсказуема от предишни кампании. „Ако действително на протестите се е събудил гражданският вот и политиците успеят да намерят начин хората да се идентифицират с тях, това може да промени политическата картина”, посочи той.

От своя страна Харизанов бе скептичен. „Протестът ясно показа какво не ни харесва, но въпросът кой може да управлява по-добре остава без отговор. Към момента не виждам ново политическо лидерство, което да се е родило от тази енергия”, заяви анализаторът.

