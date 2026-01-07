МВР предвижда системата за ранно предупреждение BG-ALERT да се използва и при издирване на хора и терористични заплахи. Това пише в мотивите към внесения от Вътрешното министерство проект. Той е публикуван в портала за обществени консултации към Министерския съвет. Срокът за обществено обсъждане е 5 февруари.

Припомняме, че BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други, представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

Задействаха BG-ALERT в Самоковско, ураганният вятър изкорени дървета на Боровец

BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

