Актуализация на плана за управление беше публикувана през декември и предизвика недоволството на експерти
Актуализация на плана за управление на Витоша беше публикувана през декември и предизвика недоволството на експерти и столичани. Общината поиска документът да се преработи, което пък очакваме от около 10 години. Временно изпълняващият длъжността директор на Общинско предприятия "София план" арх. Жоржета Рафаилова коментира в предаването "Социална мрежа" инцидента със загинала жена, след като дърво падна върху кола в природния парк.
Майка на две деца загина, след като дърво падна върху автомобил в Природен парк "Витоша"
"Поддръжката във вид, който да не застрашава околните, е задължение на всеки собственик на поземлен имот. Ако дървото не беше паднало на пътя, а беше се стоварило в двора на съседа, щеше да бъде на практика същият казус. Това е по-скоро предмет на наредбата за зелената система, когато става дума за имотите, които попадат в строителните граници на населените места. Според мен не е вина на определена институция", смята Рафаилова.
Редактор: Габриела Павлова
