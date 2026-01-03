Дърво падна тази сутрин върху автомобил на Беловодския път в столицата. При удара е загинала жена, по първоначална информация – майка на две деца.

По данни на СДВР загиналата жена е на 31 г., тя е била един от пътниците. Мъжът, който е на 34 г. и е управлявал колата, не е пострадал, но е бил в шок. Двете им деца - на 8 и на 2 години, които също са били в колата, са невредими.

Инцидентът се случва на метри след последните къщи в квартал "Бояна". Семейството е пътувало към Витоша.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

По данни на Спешна помощ линейката е тръгнала веднага, след като е получен сигнала - в 9:45 ч.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Трафикът в района беше затруднен, а към "Копитото" се допускаха само автобуси на градския транспорт.

► Позиция на кмета на Столична община

"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба. Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите. В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността. Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци. Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората. Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет."

► От Министерството на земеделието и храните коментираха, че са започнали своя проверка. Разглежда се въпроса дали дървото се е намирало в урбанизирана територия или не.

► Севдалина Димитрова, директор на Природен парк „Витоша”, обясни, че дървото се намира на 6-7 м навътре от пътя, като то не е давало никаква индикация, че може да бъде опасно. „Предвид силните ветрове днес, под техния напор, просто е паднало и се е случил инцидента”, посочи тя.

По думите на Димитрова последната направена проверка на дърветата в района е на 20 октомври. „Всяка година се назначава комисия и се минава по двата основни пътя – Боянския и Драгалевския – и се оглеждат всичките дървета от двете страни на пътя, за да се предотвратят такива инциденти. Тези дървета, които се оценяват като опасни и имат видими признаци на загниване и са наклонени към пътя, се отбелязват и отстраняват”, допълни още експертът. И поясни, че такава проверка е направена и на 20 октомври, опасните дървета са били описани и отстранени. Към момента на проверката дървото, което в последствие падна, не е показало признаци на опасност.

„Днес се вижда, че дървото няма външни белези да е опасно, но под силата на вятъра се е прекършило. Вижда се, че отвътре е било изгнило, но при проверката това няма как да бъде установено”, обясни още Димитрова.

По нейни думи е трудно да се говори за това кой ще поеме отговорност, защото това се е случило в природата и при лоши метеорологични условия.

„В природен парк „Витоша” има много имоти и много гори, няма как всяко дърво да бъде обходено и преценено. Това, че е в защитена територия, не би следвало отговорността да пада върху служителите в природния парк”, заяви тя.

Димитрова каза още, че теренът, на който се намира дървото „по кадастъра е частен имот, който се води терен за обществено ползване”. Тя допълни, че се намира и в защитена територия.

„Предполагам, че полицията води разследване кой е собственикът”, каза още експертът. И изрази предположение, че имотът попада в урбанизирана територия. Също така беше категорична, че не може да каже чий е имотът и не може да посочи чия е отговорността.

Димитрова заяви, че въпреки, че теренът не е на ПП „Витоша”, пак е била направена проверка.

Нов екип отново ще прегледа дърветата, заяви още експертът.

Димитрова препоръча на хората да се съобразяват с времето и с това, че се намират в гора. Тя препоръча на гражданите да се подават сигнали за опасни дървета.

► По-късно от СДВР съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства. Предстои доклад на събраните материали в компетентната прокуратура.

Припомняме, че от средата на миналата година Столична община забрани в почивни дни и на официални празници достъпа с автомобили до местността "Златните мостове". Забраната важи между 10 и 15 часа с цел облекчаване на трафика.

