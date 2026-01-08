Огнища на инфлуенца А (грип) са установени в два животновъдни обекта от началото на годината, съобщават от БАБХ на официалния сайт на агенцията. Те се намират в землището на Асеновград и в това на пазарджишкото село Тополи дол.

Били са установени след подадени сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на обектите. В първата птицеферма се отглеждат около 90 000 кокошки носачки, а във втората – около 15 000 патици мюлари.

Около засегнатите животновъдни обекти са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат Асеновград и с. Боянци от община Асеновград, с. Моминско от община Садово, селата Тополи дол и Найден Герово от община Съединение.

Откриха огнище на птичи грип във ферма в Асеновград

В 10-километровите наблюдавани зони влизат селата Крумово, Ягодово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево, Руен, Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава, Лясково, Росен, Цар Асен, Овчеполци, Черногорово, Пищигово, Крали Марко, Блатница, Смилец, Правище и Мало Крушево, както и градовете Садово, Съединение и Куклен.

От БАБХ припомнят, че при птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени животни, чрез заразени фураж и вода. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Основните мерки за ограничаване на заболяването инфлуенца по птиците са въвеждане на високи мерки за биосигурност и тяхното стриктно прилагане и спазване. Отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват, стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства.

Птицевъдите, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването „Инфлуенца по птиците“, подлежат на компенсация по законоустановения ред. Това подпомага бързото възстановяване на дейността им и по този начин се свеждат до минимум последиците и се гарантира стабилността в сектора.

