Скиор загина в Пирин. Сигнал за инцидента е получен в ПСС в неделя следобед.

По първоначалната информация мъжът на възраст около 55 години е излязъл извън пистите заради лошите метеорологични. Той се подхлъзнал, паднал и ударил главата си. Загинал е на място.

От ПСС потвърдиха, че е бил без предпазна каска. Няколко екипа веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление, те само са констатирали смъртта.

Редактор: Дарина Методиева