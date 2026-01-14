Граждани се събраха на протест на площад „Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Според ПП-ДБ управляващите целят да въведат гласуване с оптични скенери, което „оставя врата за злоупотреби”.

„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации, или поне те за бъдат сведени до минимум. Настояваме да не се приемат скенерите, защото това би означавало или 100% хартия, или да бъдат запазени схеми за купуване на гласове. Изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало”, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване. Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях”, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.

Малко по-късно двата протеста се сляха. В Триъгълника на властта има засилено полицейско присъствие. Движението в района е напълно блокирано.