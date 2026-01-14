Снимка: Запрян Запрянов, NOVA LIVE
„Възраждане“ също организира протест пред парламента срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете
Граждани се събраха на протест на площад „Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Според ПП-ДБ управляващите целят да въведат гласуване с оптични скенери, което „оставя врата за злоупотреби”.
„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации, или поне те за бъдат сведени до минимум. Настояваме да не се приемат скенерите, защото това би означавало или 100% хартия, или да бъдат запазени схеми за купуване на гласове. Изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало”, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
„Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване. Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях”, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.
Малко по-късно двата протеста се сляха. В Триъгълника на властта има засилено полицейско присъствие. Движението в района е напълно блокирано.
