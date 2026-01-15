България продължава да поддържа едни от най-ниските цени на електрическа енергия за битовите потребители в Европа, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на брифинг. По думите му цената за домакинствата е значително по-ниска, в сравнение с повечето страни от ЕС.

Станков посочи, че докато в много европейски държави цените на тока са многократно по-високи, в България увеличението за битовите потребители през настоящия мандат е само 2,58%. Той направи сравнение с предходни периоди, когато кумулативното повишение, отчетено по време на предходния мандат, достигало над 12% за битовите потребители.

"Мерките на правителството помогнаха да се намалят месечните разходи за електроенергия. Средният размер на сметките спада от около 278 лева на около 50–60 лева при домакинства със субсидирани соларни панели", коментира министърът. Той увери, че тази политика ще продължи и в бъдеще с цел да не се натоварват битовите потребители.

Станков подчерта, че България разполага с достатъчно собствени енергийни мощности и е нето износител на електроенергия, което допълнително подпомага стабилността на пазара и пази цените на сравнително ниско ниво.

"Държавата е предприела и допълнителни мерки за подкрепа на енергоемкия бизнес, за да не се пренася високата цена на тока в крайните цени на стоките и услугите", заключи енергийният министър.

Той коментира още и участието на България в проучването на Черно море за нефт и природен газ. По думите му участието на страната ще даде пряк достъп до данните от проучванията и ще гарантира националния интерес при евентуално откриване на находища.

Министърът подчерта, че държавата няма да бъде страничен наблюдател, а реален партньор в процеса. „Така България ще има глас при вземането на ключови решения и ще защити енергийната си сигурност“, посочи Станков.

