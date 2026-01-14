Българската държава, чрез „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), ще участва в проучване за нефт и газ в Черно море. Страната ни ще участва с 10% дял в проекта, съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това обяви енергийният министърът в оставка Жечо Станков.

„За първи път в новата ни история държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването“, заяви Станков. И поясни, че след преговори е постигнато съгласие България да не дължи нищо за трите вече извършени сондажа и да инвестира само в следващите два.

Министърът в оставка подчерта стратегическото значение на решението за енергийната ни сигурност, като даде пример с Турция и Румъния, които вече са открили находища в близост до българската граница. „Това решение ще даде сигурност на доставките на енергийни ресурси“, допълни Жечо Станков.

