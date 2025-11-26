Горивата на българския пазар са достатъчно и те са на достъпни цени. Това каза пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков.

Основната ми задача и това, което следя, е задоволяване на доставките от горива на българския пазар, посочи той, помолен да коментира възможността държавата да придобие подразделението на „Лукойл“ в България.

По думите му, основната битка на правителството е била за получаването на генералния лиценз, както от страна на Обединеното кралство, така и от страна на САЩ.

"Ако се стигне до крайната дата на лиценза, която е края на април, моята задача отново ще е да удължим срока на този лиценз. Не виждам проблем този лиценз да бъде удължаван, ако България изпълнява едно основно условие спрямо санкциониращите страни - да гарантира, че плащанията от дъщерните компании няма да стигат до компанията майка и средствата няма да бъдат използвани за военни цели в Украйна", посочи Станков.

Според Станков предвиденото увеличение в държавния бюджет за догодина на концесионни такси за добив на злато и други скъпоценни метали е справедливият подход. "Това е нещо, което заварихме частично договорено от служебното правителство, и довършихме преговорите", коментира той.

"Производителите са недоволни, защото концесионните такси скачат, но това е справедливият подход, за да могат тези средства да достигат до държавния бюджет и чрез социални дейности - до българските граждани", отбеляза министърът.

