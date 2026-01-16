Снимка: БГНЕС
-
САЩ: Всички варианти са на масата за спиране на убийствата в Иран
-
Мария Корина Мачадо подари Нобеловата си награда на Доналд Тръмп
-
Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство
-
Александър Андреев: Промени в Изборния кодекс в последния момент подкопават доверието
-
"Челюсти": Влизаме ли в спирала от предсрочни избори
-
Любен Иванов: Въвеждането на скенери е технически невъзможно
Предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени
Правната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.
Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот. След 2 часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите
Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства. Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори, или ще бъдат отложени във времето.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни