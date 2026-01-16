Движението на метровлаковете между метростанции „Сливница“ и „Обеля“ остава преустановено за нови 6 месеца, съобщиха от Столична община. Заради строителството на нова метростанция в квартал „Обеля“ влаковете няма да се движат до 18.07.2026 г.

За посочения период:

►Метростанция „Сливница“ ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4;

►Метростанция „Обеля“ ще бъде крайна за метролиния № 2.

►Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки:

►новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „МС Обеля“, разположени на бул. „Панчо Владигеров“ на около 25 м от пешеходната пътека в двете посоки;

►съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „МС Сливница“;

►съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница“;

►двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „МС Обеля“ в посока кв. Иваняне.

