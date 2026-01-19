Ако Румен Радев реши да се появи на политическия терен, от социологическа гледна точка е добре да видим неговата програма и тогава да съдим. Това каза изпълнителният директор на "Галъп" Петко Петков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той смята, че президентът ще излезе с политически проект с по-големи очаквания, които ще се разминат с електоралната му тежест. По негови думи българското общество към момента не би дало еднолично властта на нито една политическа партия, визирайки и ПП-ДБ, и „Възраждане”, и президента, както и заявките за мнозинство в парламента.

Петков смята, че Радев ще търси „преформатиране в президентска или полупрезидентска република, което е задънена улица в българското общество”. Според изпълнителния директор на "Галъп" служебното правителство трябва да се придържа към задачата си да проведе честни избори.

Крум Зарков: Добра новина ще е, ако президентът обяви политически проект

Експертът не смята, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка, тъй като това „би довело до държавнически сътресения”. Петков не мисли, че страната има възможност да се справи с избори 2 в 1, което би бил резултат от въпросните оставки.

Той допълни, че големият проблем на българските политици е, че не задават посока на разрешаване на важните въпроси. Петков подчерта и, че при по-висока избирателна активност управлението на страната е много по-легитимно.

Целия разговор гледайте във видеото.

