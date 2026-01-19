Преподаватели по конституционно право с коментар относно какво следва след оставката на президента Румен Радев.

„Изправени сме пред нова ситуация в страната. Вече трябва да има организация от страна на КС по разглеждане и приемане на оставката на Радев. След това е необходимо вицепрезидентът да положи клетва като президент. Очакваме тази събитийност по предаване на властта и да започнат много важните действия по назначаване на служебно правителство и насрочването на избори”. Това заяви в ефира на NOVA доц. Христо Орманджиев.

В ефира на NOVA NEWS проф. Пламен Киров също коментира последиците от подадената оставка на президента Румен Радев. Той прогнозира, че Конституционният съд едва ли ще се забави с решението си, което по думите му може да бъде само едно – прекратяване на президентските правомощия.

Според Киров не е необходимо Йотова да полага нова клетва, тъй като вече я е положила два пъти и Конституцията предвижда автоматизъм при подобна ситуация. Той подчерта, че държавата не може да остане без върховен главнокомандващ на въоръжените сили дори за ден. След евентуалното встъпване на Йотова като президент именно тя ще трябва да проведе консултации с парламентарните групи. Професорът припомни, че след това тя трябва да разговаря и с лицата от т.нар. „списък“ за потенциални служебни премиери, въведен с промените от 2023 г.

Той отбеляза, че стабилността на управлението в България е относителна, особено при правителство в оставка.

Президентът Румен Радев подава оставка

Припомняме, че по-рано днес Румен Радев заяви, че за последен път се обръща към българите като техен президент, тъй като във вторник ще депозира оставката си. Държавният глава каза това в обръщение към народа, направено в деня, в който се навършват точно четири години от полагането на клетва за втория мандат. Държавният глава говори в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в присъствието на всички свои съветници и секретари.

Редактор: Габриела Павлова