Всички българи вече имат ясна алтернатива, извинение да не се гласува няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой път ще поеме страната. Това каза на брифинг в паламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Бъдещето на държавата е в ръцете на хората - няма нужда да чакат спасител. Ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят. Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава реален избор на гражданите в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна Европа, която е способна да се защити с обща армия и не се оправдава с вето, а с общи правила и разбиране? Дали хората искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток и запад, където се снишаваме и това обикновено води до национална катастрофа? Или искат да живеят в България на корупцията и стабилната бедност? Това са трите пътя пред страната на идните парламентарни избори. По кой от тях ще поемем зависи изцяло от гражданите. Изборът е ваш", заяви лидерът на ПП.

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Асен Василев отправи няколко въпроса към президента:

⇒ Иска ли той силна България в силна Европа, или България по Орбанов модел, която да спъва евроинтеграцията?

⇒ Защо по време на обсъждането на Плана за въвеждането на еврото от 2021 година до май 2022 не чухме нищо за референдум?

⇒ Защо Радев каза, че е "за" 100% машинно гласуване, но по време на първия кабинет "Денков", когато то беше саботирано на първия тур на местните избори, президентът не позволи да бъдат сменени шефът на ДАНС и заместникът му?

⇒ Как трябва да изглеждат системите на здравеопазването и образованието?

⇒ Ще се присъедини ли към призивите за вдигане на данъците?

⇒ Дали България трябва да е първо справедлива, а след това солидарна, или обратното?

Василев призова президента ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради. "ГЕРБ и ДПС трябва да имат под 80 депутати, за да се осъществят реформите и промените в съдебната система. За мен Конституцията не бива да връщана към предишния си вид, защото тогава президентът влиза в ролята на Луи XIV. Преценката за това кой да бъде служебен премиер е изцяло на г-жа Йотова, не е здравословно да се месим в работата ѝ", коментира още той.

Редактор: Цветина Петкова