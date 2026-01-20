Нито веднъж в речта си в понеделник Румен Радев не спомена създаването на политически проект. Именно това обаче е очакваната следваща стъпка. Девет години след встъпването си в длъжност той избра в деня, в който положи клетва, да се сбогува с президентската институция. Държавният глава в оставка поиска прошка за грешките си, но без да ги назовава и без да казва директно, че прекратява мандата си, за да влезе в партийната архитектура.

Че Радев ще влезе в активната политика, потвърждава бившият говорител в служебните кабинети „Янев” и „Донев” Антон Кутев. „Дали ще е отделна партия, или коалиция - това е въпрос на технология. Оттам нататък за мен няма съмнение, че президентът ще е много силен и в това, че той ще бъде първа политическа сила и ще е близо до пълното мнозинство”, подчерта Кутев. Той посочи няколко цели пред Радев: „Той си е поставил тежки проблеми като борбата с корупцията, но тя зависи от конституционно мнозинство - и смяната на ВСС, и смяната на главния прокурор значат конституционно мнозинство. Не вярвам, че президентът може да се размечтае да има такова. Това означава след това да се търсят коалиции".