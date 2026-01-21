Окръжната прокуратура във Видин ръководи разследване по образувано досъдебно производство за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

На 19 януари лек автомобил, управляван от 25-годишен водач, бил спрян за проверка на входа на Видин. От там бил съпроводен от служителите на сектор „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница – Русе. В превозното средство е пътувал собственика на фирмата, която го притежава.

В естествена кухина зад шофьорската седалка и пода на автомобила са били открити пакети. Било извършено претърсване и изземване, при което е иззет прозрачен полиетиленов плик, съдържащ метамфетамин с тегло около 985 грама. Иззети са също парична сума в размер на 84 500 евро, както и лекия автомобил.

Двамата са привлечени като обвиняеми за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение. Обвиняемият шофьор е с мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искане за „задържане под стража“ спрямо другия обвиняем – пътника в автомобила. Същият е осъждан за държане на наркотици и за участие в организирана престъпна група, като е изтърпял наложеното му наказание през 2020 г.

Редактор: Цветина Петкова