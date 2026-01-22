Инициативата „Правосъдие за всеки“ излезе на втори протест за последното денонощие. Тази сутрин демонстрацията се провежда пред сградата на Висшия съдебен съвет, докато вътре на редовното си първо заседание за годината се събра Пленумът на институцията.

Демонстрацията събра множество хора. Те се пропускат през няколко импровизирани КПП-та в района на улица "Екзарх Йосиф", където се забелязва засилено полицейско присъствие.

Протестиращи искат оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор (ВИДЕА+СНИМКИ)

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Мотивът за недоволството за пореден път е постът, който в момента заема Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, а искането им е той да бъде незабавно сменен.

Темата за смяната на Сарафов обаче не присъства в дневния ред на заседанието на ВСС.

В сряда вечерта протести и шествия имаше пред съдебните палати в София и още няколко града в страната.