Нова вълна от протести залива няколко български града. Основният мотив - незабавно да бъде свален Борислав Сарафов от длъжността изпълняващ фукциите главен прокурор.

Демоснтрациите, организирани от "Правосъдие за всеки" и "Студенти срещу мафията", се провеждат в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това е пореден протест в дългата серия от акции срещу Борислав Сарафов на двете сдружения.

От "Правосъдие за всеки" са категорични, че зад Сарафов стоят фигури от "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ, а просроченият му мандат като и.ф. главен прокурор е противоконституционен. Протестиращите определят настоящата ситуация като "узурпиране на властта" и виждат по-голяма необходимост от всякога чрез протести да освободят правосъдието "от лапите на мафията".

Исканията им са свързани и с първото редовно заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, а именно да бъде включен като извънредна точка въпросът за отстраняването на Сарафов.

Протестът пред Съдебната палата в София е последван от шествие към сградата на ВСС. Подобна акция се очаква и утре в ранните часове на деня.

